Создана ультрабыстрая и холодная замена флеш-памяти

Польские и нидерландские физики создали на основе граната магнитное устройство хранения памяти. Конструкция позволяет быстро загружать информацию и не выделять при этом в окружающее пространство большое количество тепла. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Основным элементом предложенного авторами устройства хранения памяти является пленка, изготовленная из диэлектрического кобальтзамещенного граната. Для снятия вырождения метастабильных магнитных состояний ионов кобальта на данный минерал направлялся пучок света от фемтосекундного лазера.

Меняя линейную поляризацию излучения, ученые добились варьирования намагниченности пленки, что позволило сохранить на ней требуемую информацию — магнитные биты 0 и 1. Скорость записи данных составила менее 20 пикосекунд на одно событие.

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Физики отмечают, что предложенная ими конструкция работает при комнатной температуре и выделяет в окружающее пространство значительно меньше тепла, чем жесткие магнитные диски и флеш-память, — менее шести джоулей на кубический сантиметр.

Конструкция на основе гранатовой пленки, как отмечают авторы исследования, окажется полезной при создании устройств хранения информации нового поколения.