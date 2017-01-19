Все подмосковные такси перекрасят в белый цвет

Для подмосковных такси установлена единая цветовая гамма. Все они должны быть белыми с желтой светоотражающей полосой сбоку и темной-серой в нижней части кузова. Об этом в четверг, 19 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу заместителя министра транспорта региона Андрея Среднева.

Планируется, что такси Московской области полностью перейдут на новую расцветку через пять лет.

«Модернизация такси обеспечит более высокий уровень безопасности и качества транспортных услуг, выделяя такси в транспортном потоке и в темное время суток», — приводятся в сообщении слова Среднева. Он отметил, что нововведение поможет легализовать рынок таксомоторных перевозок.

Телеканал отмечает, что аналогичную цветовую гамму использует автобусный парк «Мострансавто». Кроме того, таким же образом покрашены пригородные поезда в регионе.