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Советник Авакова предложил вернуть Савченко в Россию

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Надежда Савченко
Надежда Савченко

Советник министра внутренних дел Украины Зоран Шкиряк предложил вернуть в Россию депутата Верховной Рады Надежду Савченко. Об этом в четверг, 19 января, он сказал в интервью порталу «РБК Украина».

«Я бы с удовольствием обменял ее на [Александра] Кольченко и [Олега] Сенцова, которые не заполитизированны», — заявил советник Арсена Авакова.

Он выразил мнение, что высказывания и действия Савченко совпадают с интересами России и «курируются страной-агрессором».

Днем ранее депутат Верховной Рады Иван Винник потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) возбудить против бывшей военнослужащей уголовное дело по статье «Государственная измена». 17 января она высказала мнение, что возвращение Донбасса под контроль украинских властей возможно только при отказе Киева от претензий на Крым.

Президент России Владимир Путин помиловал Савченко в мае 2016-го. Параллельно на Украине были помилованы осужденные киевским судом россияне Евгений Ерофеев и Александр Александров. В марте того же года Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы по обвинению в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Украинский режиссер Олег Сенцов был признан виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, совершении двух терактов и подготовке еще одного. В августе 2015-го он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Второй подсудимый, еще один гражданин Украины Александр Кольченко, получил 10 лет колонии строгого режима.

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