Путин выразил соболезнования властям Италии в связи с гибелью людей в Абруццо

Президент России Владимир Путин направил соболезнования премьер-министру Италии Паоло Джентилони в связи с гибелью людей в результате схода лавины в области Абруццо. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 20 января.

«Прошу вас передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час», — говорится в телеграмме российского лидера.

18 января в центральной Италии на границе областей Лацио, Марке и Абруццо произошел ряд подземных толчков. Вечером в тот же день на отель «Ригопьяно» в провинции Пескара итальянского региона Абруццо сошла лавина, где на момент ЧП находились около 30 человек, включая 20 туристов.

По информации Reuters, спасатели обнаружили в здании отеля около 30 тел погибших. В пресс-службе Ростуризма сообщили, что российских граждан в здании не было.