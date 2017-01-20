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Universal отменила премьеру «Собачьей жизни» из-за обвинений зоозащитников

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Кинокомпания Universal Pictures приняла решение отменить премьеру фильма «Собачья жизнь» после того, как зоозащитники обвинили съемочную группу в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

В заявлении компании говорится, что отмена премьеры, намеченной на уик-энд 21-22 января, а также пресс-конференции создателей картины, «будет во благо "Собачьей жизни"». «Мы не хотим, чтобы что-нибудь портило впечатление от этого фильма, воспевающего отношения между людьми и животными», — отмечается в тексте. Также сказано, что компания Amblin Entertainment, занимающаяся прокатом ленты, продолжает изучать видео, послужившее причиной общественного скандала.

18 января портал TMZ опубликовал видеозапись со съемок фильма. В ролике член съемочной группы пытается столкнуть испуганную немецкую овчарку в бассейн с бурлящей водой. Собака сопротивляется и пытается вырваться. В конце животное начинает тонуть.

Международная некоммерческая организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) призвала бойкотировать ленту.

«Собачья жизнь» — экранизация романа Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки». Фильм рассказывает о собаке, которая в результате реинкарнаций становится все ближе к пониманию человека. В картине сыграли Дэннис Куэйд и Бритт Робертсон.

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