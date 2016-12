Зоозащитники призвали отказаться от использования кожи крокодилов

Представители организации PETA представили новые доказательства жестокого обращения с животными и призвали потребителей отказаться от покупки крокодиловой кожи. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ProFashion.

Зоозащитники описали процесс подготовки животных к снятию шкур на фермах Ton Phat Crocodile Co Ltd и My Hiep Private Company во Вьетнаме. По данным представителей PETA, шкуры сдираются живьем. В связи с этим президент организации Ингрид Ньюкирк призвала потребителей не покупать изделия из экзотической кожи.

В свою очередь, директор LVMH по окружающей среде Сильви Бернар заявила, что компания уже несколько лет не сотрудничает с вьетнамскими фермерами. «Любой жестокий способ, вызывающий страдания животных, находится в явном противоречии с нашими принципами и правилами», — сказала она.

PETA — организация, ведущая борьбу за права животных. Она основана в 1980 году, штаб-квартира располагается в американском городе Норфолк (штат Вирджиния). С июля 2015 года организация является миноритарным акционером Hermes, а в апреле 2016 года стала акционером Prada. Это дает зоозащитникам возможность принимать участие в собрании акционеров.