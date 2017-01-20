В Киеве националисты с криками «Ганьба!» подожгли шины и подрались с полицией

На улице Грушевского в центре Киева в ночь на 20 января произошли столкновения боевиков националистических организаций и сотрудников правоохранительных органов. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает «Интерфакс-Украина».

По информации агентства, около сотни представителей запрещенных в России экстремистских организаций «Правый сектор» и «Организация украинских националистов» (ОУН) проводили в центре столицы марш в память о столкновениях с силовиками зимой 2014 года. На улице Грушевского около здания правительства Украины националисты посреди дороги начали поливать бензином принесенные ими автомобильные покрышки.

Полицейские попытались пресечь акцию, но радикалы с криками «Ганьба!» («Позор!») закидали стражей порядка камнями, палками и петардами, произошла непродолжительная потасовка. После этого националисты спели гимн Украины и вернулись на площадь Независимости (майдан Незалежности), где провели короткий митинг.

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21 ноября митингующие в Киеве разгромили отделение Сбербанка, также было повреждено здание, в котором находятся салон красоты и офис лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Некоторые участники акции попытались зажечь покрышки, однако полицейские пресекли эту попытку. Активисты, в свою очередь начали вести себя агрессивно.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству президента страны Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.