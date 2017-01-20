В Стамбуле обстреляли из гранатомета офис правящей партии Турции

В Стамбуле из гранатомета обстреляли офис правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом в пятницу, 20 января, сообщает CNN Turk.

Как отмечается, снаряд пробил стену здания. Погибших и пострадавших нет.

Ранее 20 января стало известно, что из противотанкового гранатомета было обстреляно здание управления безопасности в Стамбуле. «Граната попала в стену внутреннего двора. Погибших или пострадавших среди сотрудников управления нет», — написал губернатор провинции Васип Шахин в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов проводят широкомасштабную операцию по поиску нападавших.

В политической организации ответственность за произошедшее возложили на леворадикальную группировку «Революционный народно-освободительный фронт» (DHKP-C), передает РИА Новости.

В США, ЕС и Турции организация DHKP-C признана террористической.