При взрыве в люберецкой сауне пострадали два человека

В подмосковных Люберцах при взрыве, предположительно, газового баллона пострадали два человека. Один из них госпитализирован, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Здание было не газифицировано, там располагались газовые баллоны, один из которых, предварительно, сдетонировал. Причиной тому могло стать нарушение правил хранения или использования газового баллона», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что взрывной волной были выбиты пять плит в трехэтажном здании.

Как сообщает телеканал «360», взрыв произошел утром 20 января в сауне, расположенной на улице Красной. На месте происшествия работают экстренные службы.

18 января в строящемся торговом центре в Екатеринбурге при проведении сварочных работ произошел взрыв газового баллона, в результате чего пострадали двое рабочих.

