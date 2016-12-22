Следователи уточнили данные по пострадавшим при взрыве на «Коломенской»

Шесть человек пострадали в результате взрыва газового баллона на станции метро «Коломенская» в Москве. Двое из них госпитализированы, говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«По предварительным данным, 22 декабря 2016 года при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций Московского метрополитена на юге Москвы произошел хлопок газа», — отмечается в пресс-релизе.

Проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда. Кроме того, по информации РИА Новости, метрополитен проверит соблюдение правил безопасности строительной организацией «Рост-Е», осуществлявшей работы.

Как рассказали в главном управлении МЧС по Москве, утром в четверг поступило сообщение об инциденте «в подуличном переходе южного вестибюля» станции метро «Коломенская», находящегося на ремонте. Там при проведении газосварочных работ произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади 0,5 квадратного метра.

Пожар был оперативно ликвидирован. Подземка работает в штатном режиме.