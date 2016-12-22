Появилось видео с места взрыва баллона на станции «Коломенская»

Видео: Алексей Коновалов / Facebook

Опубликована видеозапись с места взрыва газового баллона в южном вестибюле станции «Коломенская» столичного метрополитена. Ее разместил в Facebook пользователь Алексей Коновалов. Инцидент произошел утром в четверг, 22 декабря. В результате ЧП, по разным данным, пострадали от трех до четырех человек. По предварительным данным, причиной взрыва стало неосторожное обращение с баллоном при проведении сварочных работ.

В настоящее время станция работает в штатном режиме. После взрыва южный вестибюль был закрыт для входа и выхода. Однако, как сообщается в Twitter столичного метрополитена, в 10:11 мск его открыли для пассажиров.