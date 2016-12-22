В полиции исключили криминальную подоплеку взрыва на «Коломенской»

Причиной взрыва у станции московского метро «Коломенская» могла стать разгерметизация газового баллона, произошедшая из-за нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ. Об этом ТАСС в четверг, 22 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Криминальной подоплеки во взрыве нет», — подчеркнул собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах города сообщил, что в результате происшествия два человека получили тяжелые травмы и ожоги, еще один — ранение средней степени тяжести. Ранее сообщалось о двоих пострадавших.

На сайте ГУ МЧС по Москве отмечается, что инцидент произошел в переходе южного вестибюля «Коломенской», который в настоящее время находится на ремонте. После взрыва возникло возгорание на площади 0,5 квадратного метра. К настоящему времени пожар ликвидирован.