При взрыве газового баллона на станции метро «Коломенская» пострадали двое

В вестибюле станции «Коломенская» столичного метрополитена взорвался газовый баллон. Об этом в четверг, 22 декабря, Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во время проведения сварочных работ в южном переходе со станции. В результате взрыва пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

В то же время, по данным РИА Новости, пострадавших трое.

Как сообщается в Twitter метрополитена, произошла разгерметизация газового баллона. Отмечается, что станция работает в штатном режиме, однако вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль.

Как сообщили ТАСС в столичном главке МЧС, возгорание ликвидировано, на месте ЧП работают спасатели и оперативные службы города.