Захарова рассказала об отсутствии у Керри русофобии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что госсекретарь Джон Керри не входил в состав «русофобской команды» президента Барака Обамы.

«Абсолютно нет, — сказала она, отвечая на вопрос ведущего.— Я в этом абсолютно уверена — настолько, насколько мне позволяет об этом говорить должность. Насколько я могу говорить об этом не сухо и официально, но еще и своими чувствами и эмоциями».

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По словам дипломата, Сергей Лавров поддерживает хорошие отношения с Джоном Керри. «Когда речь идет о друзьях, это не зависит от должности, — подчеркнула Захарова. — Сергей Викторович сохраняет очень хорошие отношения со многими бывшими министрами иностранных дел. Не вижу в этом проблемы».

Керри занимал пост госсекретаря США с 2013 года. В отставку он уйдет после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как ожидается, на посту главы Госдепартамента его сменит Рекс Тиллерсон.