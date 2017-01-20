Вологодский губернатор призвал вернуть в школы уроки трудового воспитания

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о целесообразности возвращения к практике трудового воспитания в российских школах. Об этом в пятницу, 20 января, передает FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Кувшинников сообщил об этом во время посещения Воскресенской школы в Череповецком районе, где обучается более 200 учеников.

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Как уточняет агенство, в учебном заведении сохранены уроки труда, в частности проводится профессиональное обучение по специальностям: «столяр», «швея», «овощевод». Ознакомившись с выставкой изделий учеников, Кувшинников принял решение направить премьер-министру Дмитрию Медведеву предложение с просьбой вернуть профильные уроки во все российские школы.

Практика приобщения детей школьного возраста к ручному труду широко применялась в советской системе образования, однако утратила свое значение в 90-е годы прошлого века.

17 января депутат от фракции ЛДПР Василий Тарасюк внес в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить исключенным из школы подросткам, не достигшим 16-летнего возраста, официально устраиваться на работу. По мнению парламентария, такие подростки часто попадают в зону риска «как оторванные от коллектива, и их социализация, устройство в обществе является актуальной задачей для российского трудового законодательства».