Выгнанных из школы подростков предложили отправлять на работу

Депутат от фракции ЛДПР Василий Тарасюк внес в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить исключенным из школы подросткам официально устраиваться на работу. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента во вторник, 17 января.

Инициатива предусматривает внесение изменений в статью 63 Трудового кодекса (ТК) России.

«Лица, получившие общее образование, получающие общее образование либо в соответствии с действующим законодательством исключенные из образовательного учреждения и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью», — говорится в тексте документа.

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В пояснительной записке автор отмечает, что сейчас в соответствии с действующим ТК подросток (не достигший 16-летнего возраста гражданин), проходящий обучение или получивший общее образование, вправе заключить трудовой договор по достижении 15 лет. Однако в нормах ТК ничего не говорится о 15-летних россиянах, исключенных из образовательных учреждений.

По мнению Тарасюка, такие подростки часто попадают в зону риска «как оторванные от коллектива, и их социализация, устройство в обществе является актуальной задачей для российского трудового законодательства». Принятие проекта установит равные права между несовершеннолетними гражданами на заключение трудового договора, полагает Тарасюк.

Также законопроект подразумевает обязательное письменное согласие одного из родителей (попечителя) или органа опеки и попечительства на заключение трудового соглашения.