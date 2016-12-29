Следователи попросили арестовать обвиняемого в убийстве десятилетнего брата

Следствие ходатайствует перед судом об аресте несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве десятилетнего брата на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СКР).

«Сегодня задержанному предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

О задержании в Москве 17-летнего подростка по подозрению в убийстве стало известно 28 декабря.

Во время допроса молодой человек признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Следствие установило, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей.

Тело десятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире одного из жилых домов на юго-западе Москвы 27 декабря. Ребенок был задушен.

По некоторым данным, у подозреваемого возник конфликт с матерью, и когда младший брат заступился за нее, старший задушил его пакетом и скрылся. Всего в семье было трое детей.