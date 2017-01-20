Интерес россиян к перелетам в Чикаго вырос на 100 процентов

Интерес россиян к перелетам в Чикаго вырос на 103 процента после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом представители туристического сервиса momondo в пятницу, 20 января, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали поиски авиабилетов из России в Америку на сайте компании с 9 ноября 2016 года, когда стало известно об избрании Трампа, по 17 января 2017 года. В итоге они выяснили, что помимо Чикаго, выросло число запросов на перелеты в Лос-Анджелес — плюс 28 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2015-2016 годов.

Материалы по теме Пошли работу — и в путь 10 шагов к тому, чтобы бросить все и отправиться в путешествие

Кроме того, увеличился интерес к путешествиям в Майами (девять процентов) и Нью-Йорк (два процента). В целом рост запросов на посещение Штатов в ноябре-январе 2016-2017 годов составил 11 процентов.

Как подчеркнули эксперты momondo, нельзя однозначно утверждать, что популярность США у российских туристов выросла из-за результатов выборов американского президента. Однако многие жители России следят за этой темой, так что эти факторы могли повлиять на выбор путешественников, считают специалисты.

В середине ноября 2016 года российский лоукостер «Победа» устроил распродажу авиабилетов, которую перевозчик назвал «ТРАМПлинной». Восьмого числа того же месяца национальная авиакомпания Иордании Royal Jordanian порекомендовала жителям страны успеть слетать в США до того, как Трамп станет главой государства.

На выборах президента в Соединенных Штатах кандидат от республиканцев Дональд Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон. Инаугурация избранного лидера состоится 20 января.

