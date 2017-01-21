В дагестанском селе уничтожены двое боевиков

В ходе контртеррористической операции в селе Вперед Кизлярского района Дагестана уничтожены двое боевиков. Об этом в субботу, 21 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, ликвидированные боевики — Рашид Асулбеков и Руслан Магомедрасулов. Последний 15 лет провел в тюрьме за убийство и был освобожден условно-досрочно.

Ранее 21 января сообщалось, что в дагестанском селе Вперед введен режим контртеррористической операции.

30 декабря в Хасавюрте произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский и были убиты двое боевиков. Сотрудники ППС попытались остановить для проверки ВАЗ-2107. Двое, сидевшие в автомобиле, открыли стрельбу, после чего были уничтожены ответным огнем.

