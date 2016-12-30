Силовики ликвидировали боевика в Каспийске

Силовики ликвидировали вооруженного боевика во время перестрелки на улице Ленина в дагестанском Каспийске. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.

«Его личность устанавливается», — добавил собеседник агентства.

Днем ранее в Хасавюрте при попытке сотрудниками полиции остановить ВАЗ-2107 неизвестные открыли стрельбу, в ходе которой погиб сотрудник патрульно-постовой службы. Ответным огнем были уничтожены двое боевиков. Предварительно они опознаны как Эльдар Акамов и Ислам Малачев, передавал ТАСС.

29 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали семь членов законспирированной группы сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракты в Московском регионе. У задержанных изъято большое количество оружия, гранат и компоненты взрывных устройств.