В дагестанском селе Вперед введен режим КТО

Режим контртеррористической операции введен в населенном пункте Вперед Кизлярского района Дагестана. Об этом в субботу, 21 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике.

Силовики ищут участников бандподполья и их пособников, уточнили агентству в штабе.

1 января стало известно о спецоперации в Новолакском районе Дагестана. Тогда сотрудники силовых структур уничтожили двух боевиков.

30 декабря в Хасавюрте произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский и были убиты двое боевиков. Сотрудники ППС попытались остановить для проверки ВАЗ-2107. Двое мужчин, сидевших в автомобиле, открыли стрельбу, после чего были уничтожены ответным огнем.