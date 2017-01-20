В Дагестане открыли культурно-исторический комплекс «Ахульго», посвященный памяти жертвам Кавказской войны. Об этом сообщается в письме, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мемориал установлен на горе Ахульго в Унцукульском районе республики, где произошла главная битва войны. Мемориал представляет собой архитектурный ансамбль, включающий 17-метровую сигнальную башню и здание, где будет располагаться выставочный зал. Там выставлены репродукции панорамы Франца Рубо «Взятие аула Ахульго», а также портреты государственных деятелей и военачальников эпохи Кавказской войны.

В церемонии открытия приняли участие глава республики Рамазан Абдулатипов, депутаты Госдумы, общественные и религиозные деятели, а также деятели культуры.

«Нам нужно преодолеть негативные последствия прошлых конфликтов и умножать потенциал сотрудничества и взаимопонимания. Поэтому мы решили в горах Дагестана воздвигнуть первый на Кавказе мемориал общей памяти и общей судьбы — "Ахульго" — на месте одной из величайших и жесточайших битв Кавказской войны. Нам важно не только открыть этот мемориал, увековечив общую память и судьбу, но и укреплять единство нашего Отечества, воспитывать подрастающее поколение в духе осознании того факта, что мы - представители единого государства. Вот этим целям и служит данный мемориал», - заявил Рамазан Абдулатипов.

Штурм Ахульго состоялся в 1939 году. В результате Кавказской войны (1817—1864) к России были присоединены горные районы Северного Кавказа.