Суд продлил задержание стрелявшим в центре Москвы из автомата дагестанцам

Суд в Москве отложил на вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела о стрельбе из автомата в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко, передает «Интерфакс».

«Тверским районным судом Москвы вынесено постановление о продлении срока задержания подозреваемого Муртазалиева Ислама до 17 часов 10 января», — сообщила она. Ранее в тот же день аналогичное решение было принято в отношении второго подозреваемого по делу — Омара Омарова.

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6 января в МВД сообщили, что в отношении уроженца Дагестана, устроившего стрельбу в центре Москвы, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). На причастность к преступлению проверялись и его знакомые.

Мужчина был задержан после того, как в интернете появился видеоролик «Стрельба из автомата в центре Москвы 2017». На записи видно, как молодой человек, стоящий возле автомобиля, производит несколько выстрелов в воздух. Ни сам стрелок, ни его друзья лиц не скрывают. На крики прохожих они отреагировали смехом.