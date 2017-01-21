Выживший футболист «Шапекоэнсе» рассказал о первых днях после авиакатастрофы

Защитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Нету, выживший в авиакатастрофе в Колумбии, рассказал, что в первое время после крушения самолета испытывал проблемы со сном. Его слова приводит Marca.

«Сейчас я могу спать, однако каждую ночь я вижу своих одноклубников. Мое пребывание в Колумбии (там футболист проходил курс лечения — прим. Ленты.ру) было пыткой. Когда я вышел из комы, я не мог спать более полутора часов. Я думал о том, что произошло. То время было очень тяжелым, но сейчас мне спокойнее», — отметил Нету и рассказал, что вспомнил дни, проведенные со своими товарищами, когда впервые вернулся в раздевалку на стадионе команды.

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«Было очень тяжело, но я сделал это, несмотря на всю грусть, которую я чувствую из-за гибели моих одноклубников. Эта раздевалка хранит множество хороших воспоминаний», — подчеркнул защитник. Он также добавил, что надеется вернуться в футбол после восстановления от полученных травм.

Следовавший в колумбийский город Медельин из Боливии самолет разбился поздно вечером 28 ноября (утром 29-го по московскому времени). На борту лайнера находились 68 пассажиров и девять членов экипажа. Выжили шесть человек, среди них трое футболистов: Нету, Алан Рушел и Жаксон. Обнаруженный живым вратарь команды Маркос Данило позднее скончался в больнице.