Разбившийся самолет с футболистами «Шапекоэнсе» оказался перегружен

Самолет с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе», разбившийся 29 ноября в Колумбии, выполнял полет с превышением максимально допустимого веса. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на отчет Управления гражданской авиации Колумбии (Aerocivil).

«Воздушное судно превышало свой максимально допустимый вес в 41,9 тонны», — заявил начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья.

21 декабря виновниками авиакатастрофы, в результате которой погибли футболисты и работники «Шапекоэнсе», были названы пилот Мигель Кирога и авиакомпания LaMia.

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Следовавший в колумбийский город Медельин из Боливии самолет разбился поздно вечером 28 ноября (утром 29-го по московскому времени). На борту лайнера находились 68 пассажиров и девять членов экипажа. Выжили шесть человек, среди них трое футболистов. Обнаруженный живым вратарь команды позднее скончался в больнице.