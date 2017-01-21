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Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

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Александр Хуг
Александр Хуг

Украинские силовики обстреляли район под Донецком, где находился замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Об этом в субботу, 21 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ополчения самопровозглашенной ДНР.

«Украинские силовики произвели обстрел из стрелкового оружия района донецкой фильтровальной станции, а до этого было несколько обстрелов из минометов калибром 82 миллиметра. Как раз в этот момент донецкую фильтровальную станцию посещал Александр Хуг», — заявил представитель сил республики. По его словам, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ посетил школу, находящуюся в село Саханка в Донбассе.

В сентябре 2016 года трехсторонняя контактная группа, состоящая из представителей Москвы, Киева и ОБСЕ, подписала соглашение по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и разведении сторон. В работе группы также принимают участие делегаты от самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако ВСУ и ополченцы постоянно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. По последним данным ООН, в результате противостояния погибли 9,5 тысячи человек.

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