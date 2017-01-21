Белоруссия продлила действие увеличенных тарифов на транзит российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии продлило срок действия новых тарифов на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам республики, следует из постановления ведомства.
Постановление вносит изменения в документ от 30 декабря, согласно которому ранее действовавшие тарифы были увеличены на 7,7-11,76 процента. Планировалось, что они будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Теперь фраза «и действует по 31 марта 2017-го» исключена из текста.
9 января ФАС России и МАРТ не смогли договориться о тарифах транспортировки нефти по территории республики в 2017 году. В тот же день газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до до четырех миллионов тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось найти решение газового спора.