Белоруссия продлила действие увеличенных тарифов на транзит российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии продлило срок действия новых тарифов на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам республики, следует из постановления ведомства.

Материалы по теме Минская засада Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии

Постановление вносит изменения в документ от 30 декабря, согласно которому ранее действовавшие тарифы были увеличены на 7,7-11,76 процента. Планировалось, что они будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Теперь фраза «и действует по 31 марта 2017-го» исключена из текста.

9 января ФАС России и МАРТ не смогли договориться о тарифах транспортировки нефти по территории республики в 2017 году. В тот же день газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до до четырех миллионов тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось найти решение газового спора.