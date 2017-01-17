Белоруссия отказалась менять тариф на транзит нефтепродуктов

Белоруссия сохранит тариф на транспортировку нефтепродуктов по территории страны на уровне 2,36 доллара за тонну на 100 километров. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на белорусское антимонопольное министерство. Постановление ведомства вступит в силу после его официального опубликования.

«Установить тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, оказываемую унитарным производственным предприятием "Запад-Транснефтепродукт", в размере 2,36 доллара США за одну тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 километров», — приводит агентство выдержку из документа.

В начале января сообщалось, что с 1 февраля Белоруссия повысит тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам. Они должны были действовать до 31 марта 2017 года.

Материалы по теме Минская засада Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии

9 января ФАС России и Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии не смогли договориться о тарифах транспортировки нефти по территории республики в 2017 году.

В тот же день газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до до четырех миллионов тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось найти решение газового спора.