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ФАС подтвердила право Минска на временное повышение стоимости транзита нефти

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Введение Белоруссией повышенных тарифов на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам на два месяца (до 31 марта 2017 года) не нарушает методику изменения стоимости этих услуг. Об этом в понедельник, 9 января, заявил начальник управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин, сообщает ТАСС.

«Методику [изменения тарифов] они не нарушили», — сказал он. Махонин отметил, что Белоруссия может воспользоваться внеплановым повышением тарифов. «Да, это прописано в документах», — добавил он.

Белоруссия с 1 февраля повысит тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, которые будут действовать до 31 марта 2017 года, отмечает агентство. Стоимость прокачки сырья по трубопроводам «Полоцктранснефть Дружба» для российской «Транснефти» вырастет на 11,76 процента, а по трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» будут проиндексированы на 7,7 процента вместо 5,8 процента, предложенных российской компанией.

Ранее 9 января ФАС России и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии не смогли договориться о тарифах транспортировки нефти по территории республики в 2017 году.

В тот же день газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до четырех миллионов тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось найти решение газового спора.

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