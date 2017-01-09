В России сообщили о повышении тарифов на транзит нефти через Белоруссию

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии не смогли договориться о тарифах транспортировки нефти по территории республики в 2017 году. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин, передает Rambler News Service.

«ФАС и белорусское МАРТ не договорились о тарифах на транспортировку нефти по территории Белоруссии в 2017 году. Таким образом, цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс три процента», — сказал Махонин.

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Ранее 9 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до четырех миллионов тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось найти решение газового спора.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в 2017 году составит четыре процента. В 2015 году инфляция в России составила 12,9 процента, прогноз по итогам 2016 года — 5,4-5,8 процента.