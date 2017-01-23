Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты «Булава»

Перспективная версия межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» для ВМФ России будет отличаться от принятой на вооружение несколько большими размерами, стартовым весом и увеличенной полезной нагрузкой. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в оборонной промышленности. При этом ракета сохранит совместимость с пусковыми установками атомных подводных лодок проекта 955.

«Одно из главных требований — наращивание дальности полета и возможностей комплекса средств преодоления ПРО. Эти требования подразумевают увеличение размеров и массы ракеты. Сейчас мы имеем резерв, за счет конструкции комплекса Д-30, чтобы увеличить и длину и диаметр ракеты. В частности, рассматривается вариант отказа от ТПК — транспортно-пускового контейнера», — сообщил источник.

По его словам, полезная нагрузка ракеты может возрасти более чем вдвое, а дальность полета достичь 12 тысяч километров. Собеседник редакции также отметил, что новая ракета может быть использована для оснащения перспективных ракетоносцев, которые должны в конце 2020-х — начале 2030-х годов прийти на смену модернизированным АПЛ проекта 667БДРМ постройки второй половины 1980-х годов.

В настоящее время для ВМФ России продолжается строительство серии ракетоносцев проекта 955/955А. Восьмой корабль этой серии, последний заказанный в рамках госпрограммы вооружений 2011-2020, РПКСН «Князь Пожарский», был заложен 23 декабря 2016 года. Он должен войти в состав флота в 2021-22 году.

Ракета 3М30 Р-30 «Булава-30» принята на вооружение в составе комплекса Д-30 в качестве главного оружия ракетных подводных крейсеров проекта 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Согласно данным из открытых источников, максимальная дальность полета ракеты составляет 9300 километров, стартовый вес — около 37 тонн, забрасываемый вес — 1150 килограммов.