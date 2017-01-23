В Китае запретили незарегистрированные виртуальные частные сети

Китайские власти запретили использование незарегистрированных виртуальных частных сетей (VPN). Об этом сообщает The South China Morning Post.

Министерство промышленности и информатизации КНР выпустило распоряжение, согласно которому все кабельные операторы и VPN-сервисы должны в обязательном порядке получить разрешение на ведение деятельности со стороны правительства. «Китайский рынок интернет-услуг развивается хаотично, что требует немедленного вмешательства с целью урегулирования ситуации», — говорится в тексте сообщения. Пекин считает, что это необходимо для обеспечения безопасности страны.

По информации издания, это связано со стремлением китайских властей ликвидировать многочисленные интернет-сервисы, позволяющие обойти систему контроля за интернетом, — так называемый «Великий китайский файервол». Она нацелена на пресечение организации протестного движения и критики Коммунистической партии. В ее рамках были заблокированы такие популярные интернет-сервисы, как Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat и Google, а также онлайн-СМИ.