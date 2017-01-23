В Эстонии подготовят кибербойцов для НАТО

Министерство обороны Эстонии объявило о намерении модернизировать в интересах НАТО крупнейший в Европе киберполигон в Тарту. Об этом в понедельник, 23 января, сообщают «Известия».

Как рассказал изданию пресс-секретарь эстонского военного ведомства Андрес Санг, Таллин таким образом поддерживает усилия Североатлантического альянса в деле противодействия киберугрозам. Переоборудование учебной площадки будет производиться на средства НАТО, сумма затрат не разглашается.

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По информации газеты, Тарту уже четырежды становился площадкой крупных учений Альянса, на которых отрабатывалось отражение кибератак на компьютерные системы. Помимо специалистов из стран НАТО, в мероприятиях принимали участие эксперты из Австрии, Финляндии, Ирландии, Швеции, Швейцарии, Японии и Алжира.

НАТО включила Россию, Иран и Китай в число своих главных киберугроз в 2012-м. В том же году Альянс провел учения, по сценарию которых атаке условного противника подверглись Венгрия и Эстония.

