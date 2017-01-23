Китай зафиксировал рекордный дефицит бюджета

Предварительно рассчитанный дефицит бюджета Китая составил в 2016 году 2,83 триллиона юаней (413 миллиардов долларов), кардинально превзойдя установленную правительством целевую планку в 2,18 триллиона. Об этом сообщает Reuters. Данный показатель является рекордным.

Расходы бюджета поднялись на 6,4 процента по сравнению с 2015 годом, тогда как доходы выросли только на 4,5 процента.

Как отмечает агентство, Китай в минувшем году полагался на рост ассигнований из бюджета для стабилизации экономического роста, так как частные компании сокращают инвестиции. В то же время существенный дефицит бюджета, достигший трех процентов ВВП, вызывает беспокойство у правительства.

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20 января китайское статистическое ведомство отчиталось по данным развития экономики в прошлом году. Темпы роста ВВП Китая замедлились с 6,9 процента до 6,7 процента. Этот показатель оказался самым низким за последние 23 года.

В тот же день агентство Bloomberg выпустило прогноз, в котором говорилось о том, что на рынке корпоративных долгов Китая вскоре может произойти «дефолтный шторм». Уже в январе две компании не смогли погасить обязательства, в 2015 году таких случаев было 29, в 2014-м — только семь. В этом году компаниям-заемщикам предстоит выплатить рекордные суммы для погашения облигаций.

6 января председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что рост экономики Китая в 2016 году составит 6,7 процента. При этом, по информации Reuters, власти Китая понизят целевой прогноз по увеличению ВВП на 2017 год с 6,5-7 процентов до 6,5 процента.