Lanvin предложил одеваться проще

Модный дом Lanvin представил новую коллекцию зимней одежды. Презентация прошла в рамках Недели моды в Париже. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на простоту. «Я хотел сосредоточиться на сущности дизайна, конструкции и пропорциях», — сказал представитель бренда.

При создании вещей использовались натуральные материалы: шерсть, кожа и хлопок. В коллекцию вошли несколько моделей пальто сложного кроя и укороченные куртки с лоскутными вставками.

Фото: пресс-служба Lanvin 1 /10

Lanvin — модный дом, основанный в 1890 году в Париже модельером Жанной Ланвен. Изначально выпускал одежду для мам и их маленьких дочек, что было отражено в созданном Полем Ирибом логотипе дома — изображении женщины, ведущей за руку ребенка.