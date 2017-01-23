Тысячи доминиканцев вышли на протестный марш против коррупции

Тысячи человек вышли в столице Доминиканской республики Санто-Доминго на акцию протеста против коррупции правительства. Видео с места событий публикует в понедельник, 23 января, Ruptly. В демонстрации приняли участие лидеры общественных и политических организаций, а также представители церкви.

В Доминикане ранее разразился скандал вокруг бразильской строительной компании Odebrecht, признавшейся в том, что она потратила 92 миллиона долларов на подкуп доминиканских чиновников ради получения государственных контрактов.