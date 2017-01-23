Двоих россиян обвинили в участии в карательных операциях в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан страны, обвиняемых в причастности к деятельности украинской экстремистской организации «Правый сектор» (ПС; запрещена в РФ). Об говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 23 января.

Расследование в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова ведется по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ («Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней»).

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По версии следствия, мужчины в разное время выехали из России на Украину, где вступили в ряды ПС. «Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР», — отмечается в сообщении СК.

Стоцкий, Стригунков и Валов, как полагают в ведомстве, систематически участвовали в митингах и шествиях, организованных ПС. Кроме того, они пропагандировали в интернете идеологию этого движения, «идеализируя деятельность» ее руководителей и активистов.

В сентябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидеров «Правого сектора» Дмитрия Яроша и Андрея Тарасенко, а также против руководителей этой организации Андрея Стемпицкого, Валерия Воронова, Артема Скоропадского.