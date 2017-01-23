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Двоих россиян обвинили в участии в карательных операциях в Донбассе

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан страны, обвиняемых в причастности к деятельности украинской экстремистской организации «Правый сектор» (ПС; запрещена в РФ). Об говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 23 января.

Расследование в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова ведется по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ («Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней»).

По версии следствия, мужчины в разное время выехали из России на Украину, где вступили в ряды ПС. «Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР», — отмечается в сообщении СК.

Стоцкий, Стригунков и Валов, как полагают в ведомстве, систематически участвовали в митингах и шествиях, организованных ПС. Кроме того, они пропагандировали в интернете идеологию этого движения, «идеализируя деятельность» ее руководителей и активистов.

В сентябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидеров «Правого сектора» Дмитрия Яроша и Андрея Тарасенко, а также против руководителей этой организации Андрея Стемпицкого, Валерия Воронова, Артема Скоропадского.

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Ukrainian President Petro Poroshenko (2nd L) shakes hands with a serviceman, who was wounded during Monday's protest outside the parliament building, at the Ukrainian Interior Ministry's hospital in Kiev, Ukraine, September 1, 2015, in this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Service. A fragile truce between Ukrainian government forces and pro-Russian separatists appeared to be holding on Tuesday as both sides made a renewed effort to silence their guns and make the much-abused ceasefire work. Two more guardsman have died from wounds sustained in violent protests outside Ukraine's parliament, the national guard said. One guardsman was reported on Monday as having been killed in the unrest and nearly 90 wounded. Ай, болит!
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