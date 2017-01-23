Добиравшихся до школы пешком через лес башкирских школьников станут возить

В Башкирии прокуратура добилась организации подвоза детей на автобусе в сельскую школу, куда им раньше приходилось идти пешком около трех километров через лес и железную дорогу. Об этом в понедельник, 23 января, сообщается на сайте республиканского ведомства.

«Семеро учеников школы села Кудеевский проживали в соседней деревне Октябрьский, на расстоянии трех километров. При этом, несмотря на наличие двух школьных автобусов, более полутора лет перевозка детей к месту учебы не осуществлялась», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Было установлено, что данная ситуация сложилась потому, что с февраля 2015 года директор школы не занимался поиском водителя и не сообщил в службу занятости о наличии вакансии.

Отмечается, что прокуратура вынесла представление в адрес главы района. Директор был оштрафован по статье 19.7 КоАП РФ («Непредставление сведений о наличии вакансии»).

В конце 2016 года было опубликовано видео, на котором дети идут в школу через лес, вооружившись топорами для защиты от медведей. Сообщалось, что ученики из башкирской деревни Ямаш после закрытия местной школы вынуждены были ходить на занятия в учебное заведение, расположенное в другом селе.

По факту произошедшего была начата проверка прокуратуры. В районной администрации заявили, что дети учатся в соседнем селе, потому что в их деревне никогда не было школы. Чиновники утверждали, что в течение учебной недели они проживают у родственников в селе Галиакберово, а на выходные их на санях забирают домой родители.