Соратник Ляшко усомнился в тюремном прошлом Савченко из-за цвета ее кожи

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что есть все основания считать, что его коллега по парламенту Надежда Савченко не сидела в российской тюрьме. Об этом в понедельник, 23 января, он сказал порталу «Обозреватель».

По словам представителя Радикальной партии, больше всего его удивил цвет кожи Савченко. «Я находился в тюрьме 2,5 года, в условиях, которые, по идее, должны быть намного мягче тех, в которых была Савченко. Когда я освободился в феврале 2014 года, то я был белый, как лист бумаги. Почему? Солнца же нет», — отметил Мосийчук.

Он добавил, что цвет кожи бывшей военнослужащей, когда она зашла в Раду, был нормальным. «Такое чувство, что она не содержалась в закрытых условиях СИЗО», — подчеркнул соратник Ляшко.

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20 января однопартиец Мосийчука Андрей Лозовой на своей странице в Facebook написал, что не верит в то, что Савченко сидела в российской тюрьме. «Думаю, ее держали где-то в санатории или на конспиративной квартире ФСБ и просто привозили на суды, чтобы выполнять действия этого спектакля и героизировать в глазах украинцев и международного сообщества», — отметил он.

17 января Савченко высказала мнение, что возвращение Донбасса под контроль украинских властей возможно только при отказе Киева от претензий на Крым.

В декабре 2016-го в Минске парламентарий провела переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Стороны обсудили вопрос обмена пленными.

Президент России Владимир Путин помиловал Савченко в мае 2016-го. Параллельно на Украине были помилованы осужденные киевским судом россияне Евгений Ерофеев и Александр Александров. В марте того же года Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы по обвинению в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В российском СИЗО она содержалась с июля 2014 года.