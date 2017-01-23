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В США назвали сроки запуска первого коммерческого термоядерного реактора

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Лаборатория Tri Alpha Energy
Лаборатория Tri Alpha Energy

Частная американская компания Tri Alpha Energy пообещала создать первый коммерческий работающий термоядерный реактор уже к 2027 году. На эти цели фирма получила инвестиции в размере 500 миллионов долларов. О перспективах компании ее главный инженер Михль Биндербауэр рассказал PBS (Public Broadcasting Service). На беседу обратило внимание издание I4U News.

В настоящее время специалисты Tri Alpha Energy работают над созданием высокотемпературного сплава для термоядерного реактора. В распоряжении компании имеется установка, позволяющая сохранять разогретую до 18 миллионов градусов Цельсия плазму в течение примерно 11,5 миллисекунды.

Реактор Tri Alpha Energy, в отличие от большинства аналогичных машин, должен работать на основе смеси дейтерия и бора. Для запуска термоядерной реакции необходимо разогреть данное топливо до трех миллиардов градусов Цельсия. Использование бора, по мнению Tri Alpha Energy, предпочтительнее, чем трития, ввиду большей распространенности первого по сравнению со вторым.

В термоядерных реакторах происходят реакции синтеза тяжелых элементов из легких (как правило, образования гелия в результате слияния дейтерия и трития), в отличие от обычных (ядерных) реакторов, где инициируются процессы распада тяжелых ядер на более легкие.

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