Порошенко забрал небо Донбасса в военно-воздушную зону «Восток»

Президент Украины Петр Порошенко выделил небо над Донбассом в отдельную военно-воздушную зону «Восток». Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства в понедельник, 23 января.

«Воздушное пространство над территорией отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках военно-воздушной зоны "Восток" относится к зоне ответственности воздушного командования "Восток"», — говорится в тексте указа.

Ранее в стране существовали три военно-воздушные зоны: «Запад», «Центр» и «Юг».

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Киев учредил для Донецкой и Луганской областей страны также особые административные органы. В 2015 году Порошенко подписал указ о создании военно-гражданских администраций на территории Донбасса.

В отличие от прочих органов исполнительной власти военно-гражданские администрации действуют в составе антитеррористического центра Службы безопасности Украины (СБУ). Их задача состоит в том, чтобы обеспечивать соблюдение украинских законов, безопасность населения, противодействовать диверсионной и террористической деятельности.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.