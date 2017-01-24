Протестующие перекрыли три дороги в Киеве и подожгли покрышки

Участники акции протеста частично перекрыли Бориспольскую, Житомирскую и Одесскую трассы в Киеве и подожгли шины. Об этом во вторник, 24 января, сообщает телеканал «112 Украина».

Демонстранты требуют упростить условия пребывания в стране автомобилей с иностранной регистрацией. По информации канала, на акцию собрались владельцы машин с литовскими, польскими и словацкими номерами.

«Есть пробки, недовольные водители выходят к митингующим. Сюда также принесли несколько десятков шин», — передает корреспондент «112 Украина» с Одесской трассы.

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В декабре 2016-го в столице Украины прошло несколько массовых акций протеста. В частности, 8 декабря на митинг, организованный профсоюзами у здания Верховной Рады, пришло 10 тысяч человек. В том же месяце в столице страны началась всеукраинская акция в поддержку требований по усилению социальной защиты и снижению тарифов на услуги ЖКХ.

Серия протестных акций в Киеве началась в ноябре того же года. Активисты перекрыли улицы Грушевского, Институтскую и Крещатик, били в барабаны и кричали «Банду геть!» («Банду долой!»).