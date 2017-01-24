Перекрывшие трассы в Киеве протестующие переместились к зданию кабмина

Участники акции протеста, перекрывшие трассы в Киеве, провели митинг у здания кабинета министров Украины. Они потребовали упростить правила пребывания в стране машин с иностранными номерами. Об этом во вторник, 24 января, сообщает телеканал «112 Украина».

Как отмечает канал со ссылкой на данные полиции, в акции приняли участие около 200 человек. Они потребовали встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, однако глава правительства не вышел к демонстрантам.

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Ранее во вторник сообщалось, что митингующие частично перекрыли Бориспольскую, Житомирскую и Одесскую трассы в Киеве и подожгли шины. На акцию собрались владельцы машин с литовскими, польскими и словацкими номерами.

В декабре 2016-го в Киеве прошло несколько массовых акций протеста. В частности, в начале месяца на митинг, организованный профсоюзами у здания Верховной Рады, пришли 10 тысяч человек. В том же месяце в столице страны состоялась всеукраинская акция в поддержку требований по усилению социальной защиты и снижению тарифов на услуги ЖКХ.

Серия протестных акций в Киеве началась в ноябре того же года в Киеве. Активисты перекрыли улицы Грушевского, Институтскую и Крещатик, били в барабаны и кричали «Банду геть!» («Банду долой!»).