В России за год зарегистрировано 70 миллионов кибератак

В течение минувшего года на объекты в России было произведено около 70 миллионов кибератак. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил заместитель начальника Центра безопасности связи ФСБ Николай Мурашов.

Большинство этих атак, уточнил Мурашов, проводились из-за рубежа. По его словам, «в настоящий момент с точки зрения развития средств защиты информации Россия обладает достаточным потенциалом».

20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия каждый день подвергается «тысячам кибернападений», которые, в том числе, ведутся с территории США, Германии и Великобритании.

В апреле 2016 года ущерб, нанесенный российской экономике в 2015 году действиями киберпреступников, был оценен в 203,3 миллиарда рублей.