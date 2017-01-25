Ликсутов предположил появление в Москве поезда Hyperloop после испытаний в США

Решение о появлении скоростных поездов Hyperloop в Москве может быть принято компанией-оператором после испытаний в США. Об этом на брифинге в Rambler&Co сказал глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Мы считаем [Hyperloop] востребованным с точки зрения пассажиропотока. Окончательное решение — за компанией-оператором», — отметил чиновник. По его словам, Москва готова помочь с предоставлением земельного участка и оформлением документов.

На брифинге Ликсутов рассказал также о развитии транспортной системы в столице, новых парковках и каршеринге.

В 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) группа «Сумма», правительство Москвы и Hyperloop Technologies подписали меморандум. Стороны будут сотрудничать, чтобы создать концепцию применения в столице технологии Hyperloop. Предполагается, что Hyperloop и «Сумма» разработают предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

Для внедрения рассматриваются два основных варианта: перевозка пассажиров между аэропортами Московского авиационного узла и развитие транспортного сообщения с Новой Москвой. Правительство столицы не будет участвовать в финансировании проекта.

Технология поездов на воздушной подушке Hyperloop («Гиперпетля») была предложена основателем компании SpaceX Илоном Маском в 2013 году. Идея заключалась в том, что в трубах, в которых поддерживается форвакуум, со скоростью до 1220 километров в час и интервалами в 30 секунд передвигаются капсулы с пассажирами или грузами.