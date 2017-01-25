Ликсутов назвал сроки отказа от турникетов в столичном наземном транспорте

В течение ближайших трех-пяти лет в московском наземном транспорте могут исчезнуть турникеты. Об этом заявил глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, сообщает RNS.

Он добавил, что для отказа от турникетов необходимо, чтобы доля проданных безлимитных билетов достигла 60–70 процентов от общего объема. В противном случае, по словам Ликсутова, за безбилетников вынуждены платить пассажиры, которые оплачивают проезд, что сказывается на стоимости билета.

В июле 2016 года на маршрут по центру Москвы вышел первый электробус с дизель-генератором, который не оснащен турникетами. Оплатить проезд можно через валидаторы.

В мае 2016 года на северо-западе столицы на девяти трамвайных маршрутах были отменены турникеты, а валидаторы для оплаты проезда установили около всех дверей. Кроме того было увеличено количество работающих в них контролеров.