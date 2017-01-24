Компании каршеринга выведут на улицы Москвы до 1,5 тысячи машин

Столичные операторы каршеринга планируют выводить на улицы Москвы до 1,5 тысячи машин в год. Об этом корреспонденту МОСЛЕНТЫ рассказал заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Коллеги нам заявляют о том, что они будут развиваться с ритмом 1000-1500 в год», — сказал он.

Ликсутов также отметил, что за пять лет в Москве число каршеринговых машин должно достигнуть 10 тысяч. Это, по мнению чиновника, необходимое для столицы число автомобилей.

На вопрос, придут ли в Москву новые игроки, заммэра отметил, что их пока не ожидается. «Пять это уже достаточно много, честно говоря», — сказал Ликсутов, добавив, что в городах, где такая система давно работает, обычно действуют три-пять операторов. Тем не менее, новому оператору будут только рады, добавил он.