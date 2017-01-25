Бывший баскетболист сборной России задержан с кокаином

Баскетболист Александр Милосердов задержан в Москве с двумя граммами кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ночь на 24 января на Лужнецкой набережной сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota под управлением Милосердова. При личном досмотре у него обнаружено почти 1,7 грамма кокаина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков», — заявил источник.

В пресс-службе полиции информацию подтвердили, но не уточнили личность задержанного.

Милосердов защищал цвета московского ЦСКА, саратовского «Автодора», казанского УНИКСа, люберецкого «Триумфа», выступал во Франции, Польше и Италии. Кроме того, он играл за сборную России на чемпионате Европы 2001 года.