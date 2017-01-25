Piquadro предложила поделиться впечатлениями от путешествий

Итальянская компания Piquadro, специализирующаяся на создании багажа, запустила проект под названием Passengers. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Идея проекта состоит в том, чтобы представители разных профессий делились впечатлениями о своих поездках.

Фото: пресс-служба Piquadro

Одним из первых героев #Passengers в России стал актер кино и театра Дмитрий Ендальцев, получивший известность после исполнения ролей в сериалах «Выжить после» и «Без срока давности».

Piquadro — итальянская компания, которая специализируется на выпуске деловых и туристических аксессуаров: сумок, чемоданов и прочих изделий из кожи. Фирма основана в 1987 году предпринимателем Марко Палмьери (Marco Palmieri).