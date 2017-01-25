Дизайнер Александр Вонг сшил кроссовки с носками

Американский дизайнер Александр Вонг представил обновленную версию кроссовок adidas Originals Boost. Об этом в среду, 25 января, сообщает Harper's Bazaar.

Модель без шнурков дополнена вязаной деталью на щиколотке, которая напоминает носок. Кроссовки выполнены в белом цвете, когда они поступят в продажу, пока не сообщается.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии. Она специализируется на выпуске спортивной одежды и инвентаря. В настоящее время фирма также занимается дистрибьюцией продукции Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

Александр Вонг — американский дизайнер бывший креативный директор французского модного дома Balenciaga. Первая коллекция дизайнера была представлена в 2008 году, тогда он выиграл премию Совета модельеров Америки. Одежду от Вонга продают несколько десятков мировых ретейлеров, в том числе Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Dover Street Market, Browns и Otte and Selfridges.

С adidas он сотрудничает не в первый раз. Например, в сентябре 2016 года он разработал для марки коллекцию одежды. В нее вошли модели унисекс: футболки, джоггеры, свитшоты и бомберы. На одежде изображен перевернутый логотип adidas — трилистник с тремя полосами. По словам Вонга, это стало символом того, что концепция бренда «перевернулась с ног на голову».